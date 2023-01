Michelle Hunziker | l’annuncio spiazza i fan | “Non riesco più a dormire”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Personaggi tv. Un annuncio quello diche hato i suoi tantissimi fan, che la seguono con affetto e attenzione su Instagram. Sembra che la conduttrice di origini svizzere non riesca più a. Da qualche tempo l’ex di Eros Ramazzotti soffrirebbe di insonnia. La showgirl ha dato, infatti, il buongiorno ai follower alle 6 e 30 del mattino con una Instagram story, in cui si è mostrata truccata e con i capelli ben acconciati pronta per affrontare una giornata ricca di impegni lavorativi. Leggi anche l’articolo —>, la conduttrice parla della sua “tripofobia”: ecco cos’èsu Instagrami fan: “Nonpiù a ...

Poi ci sono state anche le bellissime Elisabetta Canalis , Virginia Raffaele e Ilary Blasi,, Lorella Cuccarini, Alba Parietti, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Victoria Cabello, ...non riesce più a dormire . La showgirl svizzera ha dato il buongiorno ai follower alle 6 e 30 del mattino con una Instagram story in cui si è mostrata truccata e con i capelli ben ...

Michelle Hunziker in nero, Aurora Ramazzotti col maxi bomber: la domenica in famiglia quasi in 5 Stile e Trend Fanpage

Michelle Hunziker: "Se avessi avuto figli maschi ecco come sarebbero stati" (FOTO) Today.it

Michelle Hunziker trasforma le figlie in maschi: «Niente male come tipi no». Il risultato è sorprendente ilmattino.it

La foto di famiglia di Michelle Hunziker con le tre figlie e un “intruso” speciale Elle

Michelle Hunziker, lo scatto con le figlie: "Quasi in cinque" Mediaset Infinity

Michelle Hunziker non riesce più a dormire. La showgirl svizzera ha dato il buongiorno ai follower alle 6 e 30 del mattino con una Instagram story in cui si è mostrata truccata ...Dopo tutte le novità di gennaio 2023 su Mediaset Infinity+ anche per il prossimo mese la piattaforma ha in serbo nuove aggiunte al suo catalogo, sempre in aggiornamento. Di seguito infatti vi riportia ...