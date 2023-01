Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme a Milano | fan in delirio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) La conduttrice e il cantante a spassoper le vie di: tutti pazzi peredNelle scorse ore diversi fortunati abitanti dihanno avuto la possibilità di vedereed. Un evento piuttosto unico, ma non più rarissimo, visto che tra i due ormai da qualche anno è tornato il sereno, come dimostrò l’ospitata diImpossibile su Canale Cinque circa dodici mesi fa. E mentre i due si preparano al grande evento, la nascita del loro primo nipotino, sono stati pizzicati per le vie del capoluogo lombardo. Ovviamente riconosciuti dai fan, ...