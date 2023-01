Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme | il video per le strade di Milano | «Grazie di esistere»

Il brano, diventato la colonna sonora di tante storie d'amore, è una dedica all'allora fidanzata. Oggi, a distanza di oltre 20 anni, il cantautore ha dedicato nuovamente alla sua ...In tema di capospalla,è la regina della festa al suo party di compleanno. Con un grazioso cappottino fucsia si assicura di avere tutti gli occhi puntati addosso. Approccio ...

Michelle Hunziker in nero, Aurora Ramazzotti col maxi bomber: la domenica in famiglia quasi in 5 Stile e Trend Fanpage

Michelle Hunziker: "Se avessi avuto figli maschi ecco come sarebbero stati" (FOTO) Today.it

Michelle Hunziker trasforma le figlie in maschi: «Niente male come tipi no». Il risultato è sorprendente ilmattino.it

La foto di famiglia di Michelle Hunziker con le tre figlie e un “intruso” speciale Elle

Michelle Hunziker, lo scatto con le figlie: "Quasi in cinque" Mediaset Infinity

Esibizione improvvisata per strada sulle note di “Più bella cosa”, il brano che Eros ha dedicato all’ex moglie nel 1996. Tutto pronto per il suo ritorno al Festival con Ultimo ...Michelle Hunziker non riesce più a dormire. La showgirl svizzera ha dato il buongiorno ai follower alle 6 e 30 del mattino con una Instagram story in cui si è mostrata truccata ...