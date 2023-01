Messina Denaro | il mistero delle carte identità

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Come è entrato in possessodifalse, il boss Matteo? E’ quanto si chiedono gli inquirenti che stanno indagando su due furti misteriosi, al Comune di Trapani, nel 2015 e nel 2018, quando sparirono migliaia di documenti. La Procura di Palermo sta facendo accertamenti sulle cinquedicontraffatte, intestate ad altrettanti residenti a Campobello di Mazara, tutti incensurati, rinvenute dai carabinieri, nel covo di vicolo San Vito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Due furti misteriosi, migliaia di carte di identità sparite. E' l'ultimo capitolo delle indagini sulla latitanza del boss Matteo. I pm di Palermo stanno accertando se le cinque carte di identità contraffatte, intestate ad altrettanti residenti a Campobello di Mazara vivi e incensurati, trovate nel covo di vicolo ...Questo ribaltamento logico ha l'obiettivo di portare l'attenzione sul piano dello storico scontro tra lo stato e la mafia, ancora caldo dopo l'arresto di Matteoche Meloni ha cavalcato ...

Vestono il bambino da Messina Denaro e lo postano sui social: il video choc che indigna il web La Stampa

Vestono il bambino da Messina Denaro e lo postano sui social Repubblica TV

Carnevale a Napoli, vestono bambino da Matteo Messina Denaro: la denuncia ilmattino.it

Il caso dell'anarchico Cospito riaccende i riflettori su questa forma di carcere duro a cui, recentemente, è stato sottoposto anche Matteo Messina Denaro ...Potrebbero far parte delle carte d'identità in bianco rubate all'anagrafe di Trapani nel 2015 e nel 2018 i cinque documenti (ancora in formato cartaceo) ...