Mercato | in Inghilterra | Spagna e Francia chiude a mezzanotte

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il calcionon si stando solo in Italia. Trattative chiuse alle 20 da noi, ma non è così dappertutto. Scopriamo le scadenze dei principali campionati. EUROPA — La Germania è stata la ...

... mentre, Francia, Spagna, Olanda e Scozia chiudono a mezzanotte. In Portogallo si chiude il 2 febbraio, in Turchia l'8 e in Svizzera il 15. RESTO DEL MONDOnettamente più lungo ...C'è ancora qualche ora di tempo per chiudere la trattativa, considerando che inilsi chiuderà più tardi rispetto che in Italia.

Ultimo giorno di calciomercato, occhi aperti per i fantallenatori. Queste sono state tutte le operazioni ufficiali delle ultime 24 ore di mercato, il termine dei trasferimenti in Serie A era alle 20.Con il suo approdo al Chelsea, Enzo Fernandez è diventato il calciatore più costoso della storia della Premier League: ecco la top 10.