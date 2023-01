Meloni polemica sulle autonomie | “Voglio unire l’Italia | non dividerla”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen – Il premier Giorgiaintervienee lo fa quasi a gamba tesa, come riporta Tgcom24. Il presidente del Consiglio nasconde poco, in questo senso, le fratture interne alla maggioranza.: “Noi vogliamo” Il ddl autonomia arriva all’esamte precedente al Consiglio dei Ministri, ma le tensioni della maggioranza sul tema non sembrano stemperarsi.sembra molto netta e dichiara: “Noi vogliamoe non ci rassegniamo all’idea che ci siano territori e servizi di serie A e di serie B”. Dalla Lega, dal canto loro, replicano: “Vogliamo la stessa cosa ma all’insegna di efficienza e ...