“Meloni lo farà morire in carcere” Lite tra Sisto e la giornalista | falso ideologico

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Giorgiaè pronta a lasciarinl'anarchico Alfredo Cospito”. È questo il titolo del quotidiano Domani in merito alla storia del detenuto anarchico, sottoposto al regime del 41-bis. Ad attaccare la sceltadelle parole è Francesco Paolo, vice-ministro della Giustizia, che si scaglia contro il quotidiano nella puntata del 31 gennaio di Omnibus, il talk show mattutino di La7 condotto da Alessandra Sardoni: “Il titolo di oggi del Domani lo trovo davvero inaccettabile. È un, è un'accusa che non sta né in cielo e né in terra. Mi sembra assurdo che un giornale possa esordire contro il presidente del Consiglio dicendo che vuole farCospito. Noi dobbiamo soltanto far rispettare la legge, rispettando ...

Il quale non ha risparmiato le sue critiche al governo, chiedendo il ripristino del taglio voluto dall ex presidente Mario Draghi. L'embargoaumentare i prezzi Non è certo che l'embargo ......retromarcia che ha leso in parte l'immagine stessa dell'esecutivo e che ha costretto Giorgia... Per ora all'esecutivo interessa annunciare che la riforma delle autonomie si. Come, è tutto da ...

Meloni: "l'Italia ce la farà, è più solida di quello che vogliono far credere" AGI - Agenzia Italia

Meloni, la maratoneta "L’Italia ce la farà Il bilancio su di me Solo tra cinque anni" QUOTIDIANO NAZIONALE

Meloni: Sono ottimista, Italia ce la farà: lo spread è crollato nei 100 ... Fanpage.it

Meloni incontra Michel: "Cooprrazione collaborazione franca" Tag24