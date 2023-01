Meloni in retromarcia anche sull’idrogeno

Leggi su tpi

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Too little too late” è l’espressione inglese che indica una situazione in cui si affronta un problema troppo tardi e con mezzi scarsissimi. Non è possibile immaginare una espressione migliore per descrivere la strategia italiana per l’idrogeno. Infatti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla strategia europea per l’idrogeno sulla produzione di idrogeno verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili, il governo tedesco ha previsto un piano da 9 miliardi di euro già nel 2020, e questo dopo aver investito 40 miliardi di euro per lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie dell’idrogeno in Germania con il programma N.o.w. L’Italia invece ha destinato alle tecnologie dell’idrogeno 2 miliardi di euro col Pnrr del governo Draghi, di cui 300 milioni per la costruzione di distributori di idrogeno (in Germania ce ne sono già 95 operativi e un altro centinaio in costruzione, mentre in Italia ...