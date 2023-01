Meloni “In 100 giorni di Governo misure per Stato più equo e giusto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Potevamo fare di più? Si può sempre fare di più, si deve sempre fare di più e meglio, ma io sono soddisfatta del fatto che non sia passato neanche un giorno, sabato, domenica e feste comprese, senza avere tentato di dare almeno una risposta. Sempre dalla parte dell'Italia”. Lo ha detto Giorgia, presidente del Consiglio, in un video girato in occasione dei centodele intitolato “100 azioni in 100”. “A 100dall'insediamento del nuovo– ha affermato – abbiamo deciso di fare il punto sul nostro lavoro. Ci siamo chiesti se avessimo fatto almeno una cosa utile ogni giorno. Le abbiamo raccolte tutte ed erano di più”.ha ricordato quelle che considera le principali “cento azioni”. “Abbiamo impresso un ...