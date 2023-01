Meloni e la revisione della spesa

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sicuramente esagerando, Giorgiaha detto che quella attuale è “forse la congiuntura economica peggiore dal Dopoguerra”. Ma sicuramente ha ragione ad affermare che “le risposte strutturali, q... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... ha ribadito la premier Giorgia. Una posizione - quella sul carcere duro - ribadita in ... Dall'opposizione intanto in tanti hanno chiesto unadella pena, contestando la linea dura del ...... Giorgia. 'Serve cautela sul rilassamento delle regole sugli aiuti di Stato, l'obiettivo è ...alle esigenze di investimento con un Fondo europeo per la sovranità nell'ambito delladel ...

I 100 giorni del governo Meloni, dalla Manovra al viaggio in Libia. FOTO Sky Tg24

Meloni: serve un fondo sovrano europeo. Ma arriva il no tedesco Milano Finanza

Migranti, Meloni parla come Draghi. Obiettivo è ottenere i fondi Ue prima Affaritaliani.it

Meloni chiede un nuovo fondo Ue, Berlino frena. La Commissione Ue resta sul vago Il Fatto Quotidiano

Riforma del Catasto: il Governo Meloni cambia rotta PMI.it

Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano: in quello di Sassari rischiava la vita dopo gli oltre 40 kg persi per lo sciopero della fame e le condizioni in ...“L’Europa deve proteggere le sue imprese e deve farlo con coraggio. Secondo la posizione italiana significa soprattutto flessibilità sui fondi esistenti” ha detto oggi la presidente del Consiglio, Gio ...