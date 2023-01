Meloni e la prateria per il partito conservatore. Buttafuoco promuove il governo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ildi Giorgiapiace. Il premier incassa i dividendi di un indirizzo politico chiaro, sia internamente che sul piano internazionale. E la luna di miele vera deve ancora arrivare. “Inizierà quando saranno passati questi primi mesi difficili”. Lo dice a Formiche.net il giornalista, scrittore e saggista Pietrangelo, già il gradimento verso il premier è alto. Il meglio deve ancora venire? Sono convinto che questo periodo sia una prova di fidanzamento, la luna di miele vera e propria arriverà alla fine di questi mesi complessi e frenetici. Lei nel frattempo sta costruendo una stagione politica che intreccia sempre di più la politica interna con quella estera. Una politica che nulla ha a che fare con sovranismo e populismo. Per cui tutti i timori dell’avvento di una forza con sembianze ...

...unanel fare opposizione. I tempi sono ormai stabiliti. A questo punto non sprechiamo neanche un giorno in diatribe interne, parliamo al Paese offrendo una alternativa all'esecutivo, ...... abbiamo davanti a noi unapolitica, soprattutto guardando alle Europee 2024. Il quadro ... Con la legge di bilancio il Governo, oltre a non mantenere le promesse che aveva fatto agli ...

Nomine, da Enel a Poste, da Leonardo alla Rai, tutti i nomi della ... Milano Finanza

Cosa succede al governo Meloni se il centrodestra vince sia in Lombardia sia nel Lazio Today.it

Nardella: «Noi del Pd non dobbiamo fare i marziani. No a dibattiti staccati dal Paese» Corriere della Sera

Nel Governo nervi tesi per ragioni indecifrabili ROMA on line

Il popolo senza sinistra Corriere del Mezzogiorno

Meloni ora ha davanti una prateria per la costruzione di un grande partito conservatore italiano. Con uno sguardo all’Europa e all’appuntamento elettorale del 2024. Questo è inevitabile. La tradizione ...Notevole il successo di Meloni e del governo; altrettanto notevole l’insuccesso ... Comunque, di fatto, non esiste opposizione al governo di destra, che ha davanti una prateria. Non ha bisogno neppure ...