Medioriente | Blinken vede Abu Mazen

- Inil segretario di Stato americanoha visto il leader palestinese Abu Mazen. Obiettivo: Rilanciare 'il piano dei due stati per due popoli', in visita in, ricorda che 'tutte le opzioni sono sul tavolo per impedirgli di ottenere l'arma nucleare'. Il segretario Usa chiede anche una de - escalation delle tensioni tra ...

Blinken invita a 'calma e de-escalation' in Medio Oriente Agenzia ANSA

Blinken: 'Preoccupati con Israele dall'invio della tecnologia russa all'Iran' Agenzia ANSA

Medio Oriente, Blinken: "Usa ed Egitto lavorano insieme per riportare la calma" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La strategia di Biden in Medio Oriente fa acqua, Blinken se ne sta accorgendo L'HuffPost

Blinken tenta di raffreddare il Medio oriente. Ma la soluzione non ce l'ha L'HuffPost

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha incontrato a Ramallah, in Cisgiordania, i rappresentanti della società civile ...Buoni propositi, tante parole ma pochi fatti. L'inviato di Washington tra l'incudine Abu Mazen e il martello Netanyahu ...