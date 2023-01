Matteo Messina Denaro | rivelazioni a Le Iene | “Festino con forze dell’ordine e il politico”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023), Lepronte a sganciare una bomba che potrebbe essere senza precedenti; nella prossima puntata del programma (rimasto orfano di Teo Mammucari per ragioni non meglio precisate), Filippo Roma raccoglierà la testimonianza di Ismaele La Verdera, vicepresidente della Commissione antimafia della Regione Sicilia. La Verdara, tra l’altro ex iena, ha raccontato di aver un testimone che gli avrebbe rivelato episodi incresciosi legati al boss di Cosa Nostra arrestato nelle settimane scorse dopo oltre 30 anni di latitanza. La Vardara spiega come: “Sto andando a denunciare ai Ros dei carabinieri una storia che quando me l’hanno raccontata, onestamente, non ci potevo credere”. Nel dettaglio, citando il testimone, racconta di un “che ...