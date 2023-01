Matteo Berrettini | pioggia di commenti al vetriolo | “Sei tossico” | cosa è successo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Considerato il tennista italiano più forte di sempre su erba,ha esordito nelle competizioni professioniste dieci anni fa. Nel corso della sua carriera ha raggiunto impressionanti risultati guadagnandosi il soprannome “The Hammer” e scalando la classifica mondiale, fino ad arrivare al sesto posto lo scorso anno. Oltre ad essere celebre per i suoi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Risalire, sì, ma con la testa . In un momento del genere il rischio maggiore perera quello di cadere vittima di ansie o inutili isterismi. Nella mente del romano, infatti, brucia ancora tantissimo la sconfitta al primo turno degli Australian Open subita per mano ...Jannik Sinner riparte da Montpellier, Lorenzo Musetti dal Sudamerica,direttamente da Acapulco o Dubai. Hanno piani diversi i tre azzurri meglio classificati nel ranking ATP dopo l'Australian Open che per tutti è andato meno bene rispetto alle ...

Melissa Satta, frecciatina a Matteo Berrettini “Chi ti vuole di cerca” DiLei

Classifica ATP Italiani: Best ranking per Lorenzo Musetti. Matteo Berrettini esce dai top 20 LiveTennis.it

Sinner, Musetti, Berrettini: come prosegue la stagione degli azzurri SuperTennis

Ranking ATP (30 gennaio 2023): Novak Djokovic torna al comando, Jannik Sinner il miglior italiano, crolla Berrettini Eurosport IT

Tennis, la lunga pausa di Matteo Berrettini: selezionare i tornei per preservare il fisico OA Sport

Matteo Berrettini sceglie la via della prudenza dopo gli Australian Open 2023 e programma il ritorno sul circuito verso la fine di febbraio.Jannik Sinner riparte da Montpellier, Lorenzo Musetti dal Sudamerica, Matteo Berrettini direttamente da Acapulco o Dubai. Hanno piani diversi i ...