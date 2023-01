Mattarella “Aiuti all' Ucraina per fare cessare la guerra”

(Di martedì 31 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il sostegno politico, economico e militare all'e le sanzioni alla Russia sono funzionali a farla, non ad alimentarla”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale Katalin Novak, presidente di Ungheria, in visita ufficiale. Oltre all'invasione russa dell'e alle conseguenze politiche, economiche e umanitarie, secondo quanto si apprende i temi di discussione sono stati i rapporti bilaterali, il futuro dell'Ue e le relazioni con gli USA, le migrazioni, i Balcani occidentali e la persecuzione dei cristiani nel mondo. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS).

"Il sostegno politico, economico e militare all'Ucraina e le sanzioni alla Russia sono funzionali a far cessare la guerra , non ad alimentarla". Il Presidente della Repubblica Sergioricevendo al Quirinale Katalin Novák, Presidente di Ungheria, in visita ufficiale in Italia è tornato a ribadire la posizione dell'Italia. Oltre al l'invasione russa dell'Ucraina e delle ...militari a Kiev per far cessare la guerra "Il sostegno politico, economico e militare all'Ucraina e le sanzioni alla Russia sono funzionali a far cessare la guerra, non ad ...

Mattarella, aiuti militari a Kiev per far cessare la guerra - Ultima Ora Agenzia ANSA

Mattarella, aiuti militari a Kiev per far cessare la guerra Euronews Italiano

Mattarella, aiuti militari a Kiev per far cessare la guerra La Gazzetta del Mezzogiorno

Mattarella, aiuti militari a Kiev per far cessare la guerra Alto Adige

Mattarella, aiuti militari a Kiev per far cessare la guerra l'Adige

ROMA (ITALPRESS) – “Il sostegno politico, economico e militare all’Ucraina e le sanzioni alla Russia sono funzionali a far cessare la guerra, non ad alimentarla”. Lo ha detto il presidente della Repub ..."Il sostegno politico, economico e militare all'Ucraina e le sanzioni alla Russia sono funzionali a far cessare la guerra, non ad alimentarla". (ANSA) ...