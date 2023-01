Matilde Gioli è Fernanda Wittgens | la prima direttrice della Pinacoteca di Brera

(Di martedì 31 gennaio 2023) Èl’attrice che dà volto e voce ain ‘’, la pellicola che ci racconta la vera storiadi, tra le prime donne in Europa a ricoprire questo ruolo. Il film, in onda martedì 31 gennaio alle 21.25 intv su Rai Uno, ci parla del coraggio di questo personaggio a cui si deve la sopravvivenza dei capolavori ospitati nella galleria milanese e, soprattutto, la salvezza di molti ebrei e perseguitati dal regime nazifascista.: una storia vera e di coraggionacque a Milano nel 1903 da una famiglia di origine austro-ungherese. Si ...

è protagonista su Rai 1 in un film che va in onda in prima serata martedì 31 gennaio L'articoloè Fernanda Wittgens, film in onda su Rai 1: chi era la direttrice dell'...La recensione di Fernanda, il film Rai conche racconta la storia vera dell'eroina italiana Fernanda ...

Il trucco anni 80 di Matilde Gioli, l'attrice che ama spaziare tra stili e colori Io Donna

Matilde Gioli, la gonna aderente è tendenza moda Inverno 2023 Elle

Matilde Gioli, chi è il fidanzato Alessandro: età, lavoro, figli, foto e Instagram Il Corriere della Città

Chi è Alessandro Marcucci fidanzato di Matilde Gioli ControCopertina

Fernanda, stasera in tv martedì 31 gennaio su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda la storia di Fernanda Wittgens, donna che, da ispettrice di Brera, durante la dittatura ...Un film evento centrato sulla vita di Fernanda Wittgens. Prima direttrice della Pinacoteca di Brera, oltre che una tra le prime donne in Italia e in Europa a ricoprire un ruolo così importante, Fernan ...