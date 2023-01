Altri ancora si trincerano dietro ladella non sostenibilità planetaria di una crescita ... addirittura "fattrice" (con termine zootecnico), espressione della mentalitàe relitto ...... 'Le bambine con tacchi e trucco a sei anni: siete da', 'Chiamatemi cag…azzo ma io ... mettersi ciocche finte, perché non farlo in compagnia Essere femminili non è da, ...

"Maschilista". La denuncia della Camusso imbarazza la Cgil ilGiornale.it

Alpini e accuse di molestie. “Da Alan Fabbri trito maschilismo ... Estense.com

“Pd molto maschilista”. La denuncia di Morani: “Attacchi dal mio partito per una foto” Il Tempo

Francia, a cinque anni dal MeToo qualcosa è cambiato Corriere

Linda Cerruti, 12 denunciati per diffamazione a mezzo internet: scoperti gli autori dei commenti offensivi sul ilmattino.it

"Anche il mio sindacato è maschilista", dice l'ex segretaria Cgil. E critica la Meloni: "Tiene le altre donne incollate al pavimento". Ma i progressisti non erano un passo avanti nella lotta alle ...