Marsiglia | polemiche sull’ex Atalanta Malinovskyi dopo l’abbraccio al russo Golovin

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Pioggia disull’ucraino Ruslan, centrocampista in forza al. L’ucraino exè stato criticato peralAlexanderal termine del match di Ligue 1 contro il Monaco. Tramite un post su Instagram, il classe 1993 ha risposto così: “Voglio scusarmi con gli ucraini. Capisco che sarebbe meglio non salutarlo, ma è successo che è venuto verso di me.la partita, tutti i giocatori si stringono la mano e io l’ho fatto in modo puramente meccanico. Negli sport individuali non giocherei mai contro un atleta, poiché sostengo pienamente l’allontanamento dei russi dalle competizioni internazionali“. In difesa diè intervenuta anche la moglie, Roxana ...