Marotta | ' Skriniar ha fatto una scelta e dobbiamo rispettarla Le bandiere non esistono più'

(Di martedì 31 gennaio 2023) Prima di Inter - Atalanta, l'ad dei nerazzurri, Beppe, ha parlato ai microfoni di Mediaset Sport: "rimane fino a giugno perché non è arrivata l'offerta adeguata del Psg? Non voglio ...

Prima di Inter - Atalanta, l'ad dei nerazzurri, Beppe, ha parlato ai microfoni di Mediaset Sport: "rimane fino a giugno perché non è arrivata l'offerta adeguata del Psg Non voglio addentarmi più di tanto, faccio più un ragionamento a ...Beppee Piero Ausilio hanno preso la questione per le corna, dicendo alla squadra prima della gara di Cremona cheaveva firmato con il Psg che fino al gong pensava (o meglio, sperava)...

Il dirigente prima della gara con l'Atalanta: "Siamo certi che dall’alto della sua professionalità saprà dimostrare di essere all’altezza della maglia che indossa. Lukaku Inattaccabile per l'impegno" ..."Skriniar ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti e noi abbiamo il dovere di rispettarla. Siamo certi che dall’alto della sua professionalità ...