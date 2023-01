, l'autrice iraniana del long - seller autobiografico Persepolis, sarà l'ospite d'onore all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Alma Mater previsto il 20 febbraio. Lo ha annunciato ...All'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Bologna, che si terrà il prossimo 20 febbraio, sarà presente "una grande donna iraniana,", fumettista, regista, sceneggiatrice e illustratrice che da anni si batte contro il regime di Teheran. Lo ha detto il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, intervenendo ...

Marjane Satrapi: tra Persepolis e Iran DiLei

L’autrice di Persepolis Marjane Satrapi inaugura l’anno accademico ... Radio Città Fujiko

Libri da leggere: le donne Iran viste dalle autrici persiane Life and People

Eventi di finissage mostra “La strage dei fiori” BrindisiReport

L'iraniana Marjane Satrapi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema RaiNews

La storia delle scoperte scientifiche e della relazione sentimentale dei fisici Marie e Pierre Curie, entrambi premiati con il premio Nobel per la fisica. Espandi Parigi, 1934. Consumata dalla ricer ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...