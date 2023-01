I giudici del Tar della Liguria hanno bocciato il ricorso di un sottufficiale delladi La Spezia con il quale chiedeva che venisse annullato il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio di sei, sanzione che gli era stata comminata al termine di una vicenda ...Lì fu anche 'cuoco personale' di diversi ammiragli della. In Abruzzo poi Giacomucci ci arrivò nel 1963 in occasione 'dell'apertura dell'hotel Promenade di Montesilvano dove rimase, in ...

Marina Militare, prescritta la violenza sessuale: il sottufficiale “eroe” se la cava con 6 mesi di sospensione La Repubblica

La Marina alla prova dell'underwater. Intervista all'amm. Credendino Formiche.net

Novecento Meccanografiche accelera sulla partnership con la Marina Militare FashionNetwork.com IT

Visita del sottosegretario di Stato alla Difesa dottor Matteo Perego di Cremnago presso le realtà della Marina Militare a ... Difesa Online

Marina Militare: cambio comando alla seconda divisione navale TeleRama News

A quel punto la «Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha disposto l’archiviazione del procedimento disciplinare aperto a suo carico… tuttavia, il Comandante ...OCCAR, l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, ha siglato il contratto con Eurosam per la produzione degli Aster 30 Block 1 NT ed Aster di nuova generazione ...