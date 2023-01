Marina Giuseppone responsabile della trasparenza del Ministero della Cultura

(Di martedì 31 gennaio 2023), DirettoreDirezione generale Organizzazione del, è nominataprevenzionecorruzione edel MiC. L’incarico, a titolo gratuito, si configura come aggiuntivo a quello di funzione dirigenziale di livello generale di DirettoreDirezione generale Organizzazione e termina alla scadenza del citato incarico dirigenziale. E’ quanto si legge in un decreto del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

, Direttore Generale Organizzazione Ministero della Cultura: 'Il Ministero della Cultura crede molto in questo progetto di prevenzione e ha scelto di sostenere Komen Italia nella ...Per, direttore generale Organizzazione Ministero della Cultura, 'il Ministero della Cultura crede molto in questo progetto di prevenzione e ha scelto di sostenere Komen Italia nella ...

Marina Giuseppone responsabile della trasparenza del Ministero ... Il Denaro

MIC - Lettera unitaria di sollecito confronto su apertura 1 gennaio e ... Fp Cgil

MIC - Lettera unitaria sul concorso per 518 funzionari tecnici del MiC ... Fp Cgil

MIC - Stato di agitazione e mobilitazione dei lavoratori del Ministero ... Fp Cgil