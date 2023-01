Marie Kondo si arrende | “Ho rinunciato a mettere in ordine la casa | passo il tempo coi miei figli”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Alla fine anche il mito è caduto. La regina del pulitoha dichiarato di aver “un po’” a riordinaredopo la nascita del suo terzoo. La 38enne giapponese, considerata una ‘Dea dell’’, con i suoi best seller sull’economia domestica negli ultimi anni ha incitato e sostenuto gli sforzi dei comuni mortali di riin sesto case e armadi all’insegna del cosa “provoca dentro una scintilla di gioia”. Ma l’esperta di decluttering, famosa in tutto il mondo, ha ammesso che con treda accudire, la suaè oggi “disordinata”, ma ora il riordino non è più una priorità. Al Washington Post ha spiegato che da quando è diventata madre di tre bambini, ha dichiarato che il suo stile di vita è cambiato e ...

