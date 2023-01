Mare fuori | dal 1º febbraio arriva la terza stagione su RaiPlay

Leggi su zon

(Di martedì 31 gennaio 2023) Finalmente “” è tornata! I fan, dopo un anno di attesa, non aspettavano altro. Scopriamo, insieme, tutte le curiosità.: l’arrivo della” è una delle serie più amate da grandi e piccini ed andrà in onda su RaiDue da mercoledì 15. Su RayPlay, invece, gli episodi saranno disponibili in anteprima già a partire da domani, mercoledì 1. Che cosa ci riserverà questa nuova? Tutti i personaggi della serie, durante questa, assumeranno maggiori consapevolezze ed inizieranno un percorso di crescita. Che cosa accadrà tra Naditza (Valentina Romani) e Filippo (Nicolas Maupas)? La loro ...