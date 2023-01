Marcell Jacobs scalda il motore | test a Roma per accelerazione e ritmica di corsa Sabato il debutto

(Di martedì 31 gennaio 2023)è tornato in Italia dopo l’ultimo mese in ritiro a Dubai e si sta preparando per il propriostagionale, in programma4 febbraio alla Orlen Cup di Lodz (meeting del World Indoor Tour, livello bronze). Il Campione Olimpico dei 100 metri si cimenterà sui 60 metri indoor, distanza di cui è Campione del Mondo e detentore del record europei (conquistò il titolo iridato nella passata annata agonistica correndo in 6.41 a Belgrado). Il velocista lombardo vorrà mettersi in mostra fin da subito e in Polonia cercherà di destare immediatamente un’ottima impressione, lanciando la volata verso gli Europei Indoor, in programma a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo e dove sarà chiamato a difendere il titolo continentale.stando i ...

Giorno di test per. L'esordio stagionale indoor per il campione olimpico è in programma sabato nei 60 metri del Meeting di Lodz, in Polonia e oggi l'azzurro ha svolto una serie di test presso lo stadio '...A Brescia il testimonial d'eccezione sarà, il doppio campione olimpico di Tokyo 2020 che darà ufficialmente il via all'intera manifestazione.

Atletica, Meeting Lodz 2023: c'è Marcell Jacobs! Programma, orari, tv, streaming OA Sport

Coach Camossi: “Jacobs correrà i 100 metri in 9”70” Corriere dello Sport

Conto alla rovescia per Jacobs: sabato l’esordio in Polonia Bresciaoggi

Atletica, Jacobs scalda in motori al 'Rosi' di Roma per l'esordio indoor Il Faro online

Marcell Jacobs si prepara per Lodz: giorno di test a Roma SPORTFACE.IT

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Marcell Jacobs scalda i motori. In preparazione all'esordio della stagione indoor che avverrà sabato nei 60 metri del Meeting di Lodz, in Polonia, il campione olimpico a Tokyo ...Marcell Jacobs si prepara per Lodz: giorno di test a Roma. Ecco come prosegue la preparazione del campione olimpico ...