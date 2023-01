Mammucari retroscena sulla lite a Le Iene | “Studio lasciato pochi minuti prima della diretta”

Leggi su biccy

(Di martedì 31 gennaio 2023) La scorsa settimana Belen Rodriguez si è ritrovata da sola al timone de Le. Il giorno dopo Dagospia ha rivelato dei dettagli sul motivo dell’assenza di Teo: “Tra i corridoi di Mediaset si parla di una litigata clamorosa tra Teo e il papà del programma Davide Parenti“. Raggiunto da un giornalista de La Stampa Parenti si è limitato a dire: “Guardate, io non voglio nuocere a nessuno e per questa ragione me ne sto zitto“. A svelare le presunte motivazioni di questa litigata c’ha pensato Fan Page. Secondo il noto portale tutto sarebbe nato per una storia pubblicata da Teo: “Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al programma tutto sarebbe nato dalla condivisione di un video sui social da parte di Teo. Il video in questione, in questo momento non visibile sul profilo pubblico di ...