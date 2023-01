Mamma perde i sensi mentre è col figlio neonato sul divano | la nonna chiama subito i carabinieri

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il malore, la grande paura, infine il sospiro di sollievo. C'è tutto questo nella storia - per fortuna a lieto fine - avvenuta a Ficarazzi, comune della città metropolitana di Palermo. Idella stazione locale hanno...

I Carabinieri della Stazione di Ficarazzi hanno tratto in salvo un neonato di 4 mesi e la sua mamma, rimasti bloccati all’interno dell’abitazione dove la giovane aveva perso i sensi a causa di un malo ...Attimi di paura a Ficarazzi, in Sicilia, dove una mamma di 22 anni è svenuta a causa di un malore finendo per schiacciare col suo corpo quello del ...