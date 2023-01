Malore improvviso in classe | Asia D’Amelio | 18 anni | muore poco dopo all’ospedale di Biella

(Di martedì 31 gennaio 2023) Non ce l’ha fatta, nonostante i soccorsi,la ragazza diciottenne che, dalle prime informazioni, si sarebbe sentita male nella tarda mattinata a scuola, mentre si trovava in. E accaduto in un istituto di. La giovane è decedutafa in ospedale dove era stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118. A chiamare i soccorsi erano stati i compagni e i professori. “Caduta a terra senza riprendere conoscenza” La giovane, residente a Vigliano Biellese con la famiglia, frequentava l’ultimo anno delle superiori. Secondo quanto è stato ricostruito, la mattina era andata a scuola come sempre, aveva seguito le lezioni ed era stata insieme ai suoi compagni. Una giornata normale, come tante. Il mancamento poi è arrivato nel primo pomeriggio: è caduta a terra senza riprendere ...

Il decesso è avvenuto nonostante la corsa in ospedale dall'istituto 'Bona' di Biella, avvenuta dopo ila scuola. Chiamati subito i soccorsi, le sue condizioni sono parse da subito gravi. Non sono ancora state diffuse informazioni sulle possibili cause delLa ragazza però non ce l'ha fatta e non sono ancora state diffuse informazioni sulle possibili cause del. La studentessa diciottenne si era accasciata all'in aula a Biella, all'...

Un malore in casa. Poi è morto in ospedale, dopo essere stato rianimato per oltre un'ora. Massimo Molin, 44 anni, era stato trovato esanime, a letto, dalla madre Bruna.