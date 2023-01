(Di martedì 31 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Tutte le sue passioni portano in Italia. Da sempre. Konstantinos Mavropanos, classe 1997 dello Stoccarda, è l'ultima idea di mercato in casa Inter nel caso in cui dovesse partire Milan Skriniar. Può ...2 Dopo gli anticipi di ieri vinti da Bologna e Salernitana rispettivamente contro Spezia e Lecce , la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite:...

Maldini, Lukaku, ora l’Inter: chi è Mavropanos, il gigante greco con l’Italia nel destino La Gazzetta dello Sport

Prime pagine 28 gennaio: Allegri scuote la Juve, su Brozovic ... Calciomercato.com

Inter,idea Lukaku per la Juve in estate: il Milan pensa a Milinkovic-Savic Blasting News Italia

Ibra e Lukaku, i grandi errori di Milan e Inter Calciomercato.com

Milan, che amarezza: i colpevoli! Inter, l'ultimo problema è proprio ... Sportitalia

Il centravanti del Chelsea attualmente all'Inter potrebbe entrare in orbita Juve in estate, i rossoneri sognano il colpo a centrocampo dalla Lazio ...