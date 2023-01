(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La prima richiesta che arriverà al sottosegretario Gemmato è di stanziare più: senza di quelle è difficile che ildi solidarietà, con un milione di euro, possa fare molto e che il Piano nazionale possa aiutare concretamente i pazienti”. Così l’onorevole Maria Elenadi Italia viva-Azione, membro della Commissione VII Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, promotrice e presidente dell’Intergruppo parlamentare, nel suo intervento questa mattina al Senato, durante la presentazione del VI Rapporto annuale dell’Osservatorio farmaci orfani (Ossfor). “Abbiamo voluto ricostituire con i colleghi di tutti i partiti l’Intergruppoper proseguire il lavoro svolto nella scorsa legislatura, per il ...

... membro della Commissione VII Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, promotrice e presidente dell'Intergruppo parlamentare, nel suo intervento questa mattina al Senato,...... il ruolo farmacista ospedaliero "si deve ampliare" secondo Tiziana Corsetti, direttore Uoc Farmacia, Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e responsabile Area scientificaSifo, ...

Malattie rare: Boschi (Iv-Az), 'stanziare più risorse, non basta Fondo solidarietà' Tiscali Notizie

Malattie rare, nel 2021 ok Ema a 130 terapie, 122 disponibili in Italia Tiscali Notizie

Malattie rare, l'accesso alle cure resta più difficile nelle regioni più piccole RaiNews

Farmaci orfani: 130 molecole autorizzate da EMA nel 2021, 122 disponibili in Italia Osservatorio Malattie Rare

“Pelle”: un libro che racconta le malattie rare dell'epidermide attraverso la voce dei pazienti Osservatorio Malattie Rare

Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - 'E' scarso il ricorso alla Legge 648/96 per un accesso rapido ai farmaci orfani per patologie che non hanno ...(Adnkronos) – “La prima richiesta che arriverà al sottosegretario Gemmato è di stanziare più risorse: senza di quelle è difficile che il Fondo di solidarietà, con un milione di euro, possa fare molto ...