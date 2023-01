Mal’aria | ecco le 10 città italiane più inquinate d’Italia

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ben 29su 95 sono: nel 2022, hanno tutte superato i limiti giornalieri di polveri sottili. L’aria più malsana si respira a Milano, Torino, Cremona, Andria, Alessandria, Monza, Verona, Modena, Asti e Lodi, dove si sono registrati i valori di inquinamento oltre i limiti consentiti. È quanto emerge dal report di Legambiente,di2023: cambio di passo cercasi, stilato per far luce sulla situazione attuale nei nostri capoluoghi di provincia e capire come combattere l’inquinamento atmosferico. I dati ufficiali arrivano dalle centraline di monitoraggio installate dalle autorità competenti nei diversi comuni, che sono in grado di fornire un quadro completo sui numeri dell’anno appena concluso. Un modo utile per evidenziare criticità, e offrire prospettive e soluzioni per, ...