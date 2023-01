Majorino Pd | ' Non ho mai capito la rottura con il Terzo Polo | serve un fronte compatto a livello nazionale'

(Di martedì 31 gennaio 2023) Pierfrancesco, candidato per il centrosinistra alla regione Lombardia, ha parlato a Rtl 102.5 delle prossime elezioni regionali e della necessità di ricomporre una coalizione di ...

Pierfrancesco, candidato per il centrosinistra alla regione Lombardia, ha parlato a Rtl 102.5 delle ...ho mai capito la scelta di Calenda e Renzi di rompere l'accordo che c'era in Lombardia ...'E lo facciamo cona caso: è un politico che ha sempre avuto attenzione alle persone e alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute. Nella sua esperienza da assessore ai ...

Majorino, candidato in Lombardia per il Pd, auspica un fronte compatto a livello nazionale contro il governo: «Fuori dalle vicende lombarde, mi auguro che le opposizioni dialoghino di più tra loro e f ...Mentre si avvcina il voto alle elezioni regionali (12 e 13 febbraio), il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle ricorda che c'era quasi un accordo col terzo polo per candidare l'economi ...