“Ma è bellissimo” Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti | li hanno visti così | i fan impazziti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Momento super emozionante per i fan died. I due sono stati beccati insieme e all’improvviso il cantante ha compiuto un gesto davanti alle persone che stavano passeggiando per le vie di Milano, facendo commuovere tutti. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip e i commenti degli internauti si sono sprecati. Evidente l’iniziale imbarazzo della conduttrice svizzera, la quale però si è successivamente sciolta accettando di mettersi in gioco. Difficilissimo per gli ammiratori diedtrattenere le lacrime davanti a questo momento straordinario. Lui non ha avuto nessun problema a fare qualcosa di inaspettato e che ha colto di sorpresa la stessa presentatrice, che ...