L’ultima trovata dei napoletani | chi è Luciano | il venditore delle mascherine di Osimhen

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La sua immagine ha fatto il giro del web. Una foto diventata virale sui social: unambulante che all’esterno dello stadio Maradona ha venduto ledi. L’attaccante azzurro, capocannoniere del campionato, la indossa da quando ha subito un brutto infortunio contro l’Inter. Ora, oltre ad essere una protezione, è anche diventata un talismano. Così,, ha avuto un grande successo. Intervistato da Gianni Simioli a La Radiazza su Radio Marte ha dichiarato: “Le ho cucite io tutta la notte. Anche la polizia mi ha fatto i complimenti per l’idea. Avevo paura che mi arrestassero. Purtroppo non lavoro e non percepisco nessun reddito ma ho dei figli ai quali dare conto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.