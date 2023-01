Lula incontra Scholz e propone un club di Paesi per pace | ' Il ruolo della Cina è importante'

In questo momento, dobbiamo trovare coloro che vogliono la pace, una parola che finora è stata usata molto poco", ha detto ancora, aggiungendo che "i cinesi hanno un ruolo molto importante in ...Geopoliticamente,ha ragione', ha detto. 'Dobbiamo avere una gamba da una parte, l'altra dall'altra. Perché dipendere da una è molto pericoloso. È bene diversificare, non mettere tutte le uova ...

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha promesso lunedì di accelerare un accordo tra il Mercosur e l'Unione Europea, proponendo l'estate come termine ultimo per la chiusura dell'accordo ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha salutato lunedì il nuovo capitolo delle relazioni bilaterali con il Brasile di Luiz Inácio Lula da Silva dopo la fine del governo di Jair Bolsonaro. «Siamo tutti ...