L' Ue vuole Draghi inviato speciale per la ' Via della Seta' europea

Ue, Ursula von der Leyenalla guida del Global Gateway per competere contro la Cina Super Mario sta per fare il suo ritorno. Ursula von der Leyen ha fatto il suo nome:che sia l'ex premier italiano a ...Il governonon era un governo nato per fare né le riforme istituzionali, né per affrontare ... Il Pd non ha sciolto esattamente il nodo su quali settori della societàrappresentare e con ...

Il ritorno di super Mario, la Ue vuole Draghi per guidare il Global Gateway Corriere della Sera

L'INDISCRETO di Maurizio Ronconi | La Premier Meloni da Orban a Mattei... al modello Draghi e un po' democristiano PerugiaToday

Sul Covid Meloni vuole mettere sotto inchiesta Conte e Draghi. Non porta a nulla di buono L'HuffPost

Ora Giorgia Meloni vuole azzerare il Consiglio Superiore di Sanità ... Fanpage.it

Il garante vuole Draghi tra i testimoni al processo sulle torture in carcere CasertaNews

Ursula von der Leyen, guarderebbe “con simpatia” alla nomina di Super Mario a inviato speciale dell’Ue per il Global Gateway, il progetto Ue ...Per contrastare lo strapotere cinese, l'Europa studia un progetto dal valore iniziale di 300 mld per connettersi con l'Asia, l'Africa e il Sud America ...