L' Udinese prende Thauvin | ha firmato fino al 2025

Florian Thauvin, campione del mondo con la Francia nel 2018, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato il club friulano attraverso i propri canali ufficiali. L'attaccante - che si era svincolato dal Tigres, in Messico - ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

"Un Campione del Mondo arriva in bianconero. Florian Thauvin è un nuovo giocatore dell’Udinese. L’attaccante francese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Giocatore dal talento e dalla clas ...Grande colpo dell'Udinese, che annuncia l'acquisto di Thauvin. Di seguito la nota ufficiale: "Un Campione del Mondo arriva in bianconero. Florian Thauvin è un nuovo ...