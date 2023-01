(Di martedì 31 gennaio 2023): in anteprimaalil 20, 21 e 22“30IN UN”, il film dedicato al grande evento live a Campovolo dello scorso 4 Dopo l’evento di Campovolo dello scorso giugno, che ha vistotornare sul palco a distanza di duedall’ultimo concerto a causa dell’emergenza sanitaria, l’incredibile esperienza di quella serata arriva al. 30in unporta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Non un semplice film del concerto, ma il racconto di una vera e propria festa a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30 ...

Scheda artista:TAGS Elisa , Francesco De Gregori , Loredana Berté ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...... 21, 22 marzo 2023 distribuito da Vision Distribution FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Una vita per il rock: le migliori canzoni di. FOTO Da 'Piccola stella ...

Luciano Ligabue, il film 30 anni in un giorno arriva al cinema dal 20 al 22 marzo Sky Tg24

Luciano Ligabue - 30 anni in un giorno: il docufilm sul rocker al cinema, ecco le prime foto Lega Nerd

LUCIANO LIGABUE, solo al cinema il 20, 21 e 22 marzo "30 ANNI IN UN GIORNO" | I dettagli 361 Magazine

Ligabue, il concertone alla Rcf Arena di Reggio Emilia diventa un film Reggionline

Ligabue, "30 anni in un giorno" al cinema Rockol.it

LUCIANO LIGABUE: in anteprima solo al cinema il 20, 21 e 22 marzo "30 ANNI IN UN GIORNO", il film dedicato al grande evento live a Campovolo dello scorso 4 giugno ...Ligabue: 30 anni in un giorno di Marco Salom arriva #soloalcinema come evento speciale in anteprima il 20, 21, 22 marzo 2023 distribuito da Vision Distribution. Ritorno alla musica live ...