Lombardia | Majorino | ' Fontana sfugge a confronti per paura e offende'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "continua a sfuggire al confronto, ma dice che non si sottrae aiseri come quelli promossi da Rai 3. Vuol dire quindi che isu Sky e negli altri talk show non lo sono? Mi pare una gratuita offesa neidi bravi giornalisti, si vede che non ha dimestichezza riguardo ielettorali tv". Così il candidato alla presidenza della Regioneper il centrosinistra e M5s, Pierfrancesco, replica alla risposta del governatore uscente Attilioriguardo il mancato confronto diretto tra competitor. "Nella competizione per la Regione Lazio -osserva- isi fanno, inno". E allora "io insisto ...