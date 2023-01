Lolita Lobosco 2 | Ultima Puntata | Lolita Innamorata Di Angelo!

(Di martedì 31 gennaio 2023)2,: tra Angelo etorna l’amore come in passato, mentre la vice questore deve fare i conti con il misterioso omicidio di un attore…2 arriva al suo ultimo appuntamento. Dopo tanta attesa finisce quindi anche questa seconda stagione sulla vice questore di Bari. Al centro dell’attenzione ci saranno proprio i suoi sentimenti, ma come sempre anche gli omicidi e le sue indagini. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.2: dove eravamo rimasti?viene a sapere che una giovane donna è stata ritrovata senza vita alla periferia di ...

Ancora una vittoria netta nel prime time di ieri sera per la fiction 'Le indagini di' in onda su Rai1 vista da 5.073.000 telespettatori pari a uno share del 27,7%. Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Che tempo che fa' seguito da 2.221.000 telespettatori (share del ...1. BENE LINEA VERDE. FLOP AGORÀ WEEKEND. DE FILIPPI BATTE VENIER Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it2 Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 29 gennaio 2023 vedono, in prima serata su Rai1, Le indagini di ...

Problemi di cuore per Lolita Lobosco: tutte le anticipazioni Libero Magazine

Ascolti tv di domenica 29 gennaio 2023: vince Lolita Lobosco davanti a Fazio La Gazzetta dello Sport

Lolita Lobosco indaga a Madonnella: su Rai1 il giallo barese fra il Balilla e San Giuseppe fa il pieno di sha… La Repubblica

Tv: gli ascolti di domenica 29, piace Lolita Lobosco La Stampa

Ascolti tv, dati Auditel domenica 29 gennaio: Lolita Lobosco batte ancora "Che tempo che fa" e "Non è l'Arena" Virgilio Notizie

L’asticella dell’attenzione si sollevò per un attimo un paio di anni fa, quando Æstetica Sovietica, la pagina social che si occupa di analisi sociale, stereotipi di genere e rappresentazione delle min ...Se ami il cinema italiano devi assolutamente guardare questo film su Amazon Prime Video, pluripremiato in tutta Europa e ispirato ad una brutale storia vera.