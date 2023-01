Lo tsunami d’argento italiano è evitabile?

Leggi su formiche

(Di martedì 31 gennaio 2023) Gli anziani “rappresentano il cuore della società, e un patrimonio di valori, tradizioni e saggezza preziosa Prendersi cura dei vecchi significa prendersi cura di tutti noi”. Queste parole del presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, sono state riportate dal quotidiano americano The New York Times per raccontare il nuovo “Patto per la terza età”, che cerca di porre le basi per la revisione del sistema sanitario e sociale ed impedire l’emarginazione degli anziani negli istituti. E gli italiani stanno invecchiando e la popolazione del Paese si sta riducendo al ritmo più veloce in tutto l’Occidente. Gli esperti hanno battezzato questa tendenza demografica “”. Ma non solo… l’Italia deve affrontare il problema – in contemporanea – di una drastica riduzione della natalità, tra le più basse di Europa. L’idea del “Patto per la terza età” non ...