Lo street artist italiano Tvboy | da alcuni rinominato il Banksy italiano | ha realizzato in alcuni luoghi simboli dell' Ucraina 15 nuove opere ispirate alle attività umanitarie della Fondazione Cesvi Un invito alla pace e alla speranza | 12 mesi dopo l' invasione russa

Leggi su iodonna

(Di martedì 31 gennaio 2023) 24 febbraio 2022 – 24 febbraio 2023. È passato un anno dall’in. Un anno di missili e scuole bombardate, carri armati e persone in fuga. Proprio per ricordare quanto è stato lungo e difficile questo anno, e per ridarepopolazioni colpite ma anche a chi prova a sostenerle, lohain15. Sono, la ONG italiana attiva nel Paese fin dallo scoppioa guerra. E hanno come ...