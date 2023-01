Lo squalo appare all' improvviso e attacca il bambino - sub per un pesce

(Di martedì 31 gennaio 2023) Lady Musgrave Island, piena barriera corallina al largo dell'Australia . Padre e figlio sono in mare con la loro barca e il piccolo di 8 anni, appassionato di sub, sta risalendo sull'imbarcazione ...

Fortunatamente il bambino è rimasto illeso e lo squalo (comunque di piccole dimensioni) ha lasciato immediatamente la presa.

Mentre risale parla di uno squalo che si aggira sott'acqua e questo all'improvviso lo aggredisce con un morso sotto l'ascella nel tentativo di rubargli il pesce. Fortunatamente il bambino è rimasto ...Almeno due squali sono stati uccisi a sassate da un gruppo di persone sulle rive dell'isola di Chiloé, nel sud del Cile. (ANSA) ...