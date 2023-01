Lo spray nasale per curare la depressione | è rapido ed efficace Uno studio lo promuove

(Di martedì 31 gennaio 2023) Rivoluzione in psichiatria: le nuove speranze per combattere e sconfiggere lanei pazienti con disturbo bipolare sono concentrate su uno, e privo di effetti collaterali gravi. Per l’esattezza: unocon proprietà allucinogeno-psichedeliche promette di trattare con efficacia e sicurezza i sintomi dellanei pazienti con disturbo bipolare. È quanto emerge da unoitaliano coordinato dalla cattedra di Psichiatria dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretta da Giovanni Martinotti. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Bipolar Disorders, ha coinvolto altri 20 centri italiani, testando l’esketamina...

Uno spray nasale per combattere la depressione nel disturbo bipolare AGI - Agenzia Italia

Ha dato tassi di risposta al trattamento a 3 mesi del 68% e di remissione dall'episodio depressivo del 48. (ANSA) ...Lo studio clinico italiano ha mostrato una azione rapida ed efficace nel trattamento sia dei sintomi depressivi sia di quelli ansiosi, in assenza di rischi per la salute e di effetti collaterali gravi ...