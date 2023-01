LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | si comincia!

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Battere la squadra serba non sarà però affatto semplice. Nonostante un momento di forma non proprio brillante (due ko nelle ultime due sfide dicontro Zalgiris Kaunas e Partizan), i ragazzi di Dusko Ivanovic, in questo momento dodicesimi con un record di 10-11, hanno infatti già dimostrato di avere qualità (a testimoniarlo ci sono per esempio i successi di questa stagione contro Monaco e l’Olympiacos) e per sconfiggerli servirà dunque una prestazione di granllo da parte della. 20.45 Dopo la sconfitta esterna di settimana scorsa contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri (per 91-84), le V Nere proveranno a vincere quest’oggi per tenere viva la fiammella playoff. Il gruppo di coach Sergio Scariolo è infatti ...