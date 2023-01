LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 70-51 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | V Nere spettacolari nei primi tre quarti

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-55 2/2 dalla lunetta per Ilic. Mickey toglie due punti a Ilic ma commette fallo. 70-53 Petrusev non completa il gioco da tre. 70-53 Petrusev si gira in area e trova il ferro, poi prende il rimbalzo offensivo e segna con il fallo. INIZIA IL QUARTO PERIODO! 22.28 Dopo un primo tempo davvero ottimo, lanon ha abbassato il ritmo, mentre dall’altra parte la squadra serba ha confermato la giornata storta. La conseguenza è dunque il +19 a 10? dalla fine. 70-51 FINISCE IL TERZO QUARTO! 70-51 2/2 dalla lunetta per Shengelia. Massimo vantaggio per le V. 68-51 Mickey lancia Bako in contropiede e il numero 7 di casa schiaccia a canestro per il +17. 66-51 2/2 dalle lunetta per Belinelli che permette ai compagni di tornare sul +15. 64-51 Contropiede ...