LIVE Vasas Obuda Budapest-Conegliano 1-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le ungheresi pareggiano il conto a sorpresa | 25-22

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5 Il pallonetto di Haak da zona 2 6-5 Errore al servizio6-4 Il pallonetto vincente di Gennari da zona 4 5-4 Il tocco di seconda intenzione di Skrypak 5-3 In rete Fricova da zona 4 4-3 Diagonale di Gray da zona 2 3-3 Out Haak da zona 4 3-2 Vincente Bannister da zona 2 3-1 Out Bannister da zona 2 2-1 La diagonale di Gray da zona 4 1-1 Primo tempo Papp 1-0 Vincente Gray da zona 4 Ha scherzato col fuoco Santarelli, schierando sei seconde linee su sette e alla finesi è bruciata nonostante gli ingressi delle titolari strada facendo… 22-25 La pipe di una scatenata Bannister regala il set alche pareggia il22-24 Sull’asta l’attacco di Fricova da zona 4 21-24 La fast di De Kruijf 20-24 Out la pipe di Haak 20-23 ...