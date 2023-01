LIVE Vasas Obuda Budapest-Conegliano 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete dominano il primo set | 17-25

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 Murooooooooooooo Samedyyyyyyyyyyyyyyyyy 24-17 La diagonale vincente da zona 4 della nuova entrata Samedy 23-17 Errore al servizio23-16 Muroooooooooooo Squarciniiiiiiiiiiiiiiii 22-16 La diagonale vincente di Haak da zona 2 21-16 Aceeeeeeeeeeeeeee Carrarooooooooooooooo 20-16 Vincente la diagonale di Gray da posto 4 19-16 Mano out Boyko da zona 4 19-15 Aceeeeeeeeeeeeeee De Kruijjjjjjjjjjjf con l’aiuto del nastro 18-15 Il tocco di prima intenzione di Gray su una palla vagante 17-15 Errore al servizio16-15 L’errore dia chiudere un’azione concitata 16-14 Vincente la diagonale stretta di Bannister da zona 2 16-13 Out l’attacco di Bannister da zona 2 15-13 La slash di Carraro 14-13 errore al servizio13-13 ...