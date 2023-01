LIVE – Recanatese-Cesena 0-1 | Serie C 2022 2023 | girone B DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tutto pronto per la venticinquesima giornata delB diC e in campo scenderanno anche Recantese e. Padroni di casa che si stanno riprendendo dalla loro non ottima posizione in classifica, adesso sono quattordicesimi, e non perdono ormai da 5 partite. Va molto meglio agli ospiti, che invece sono secondi, e non perdono ormai da 9 partite. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1? di gioco in programma alle 21:00 di martedì 31 gennaio. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (7? Shpendi) 22? –vicina al gol con un’azione confusionaria, in cui ilriesce a liberare. Poi altro tiro tentato, chiuso in angolo dalla difesa ospite. 15? – Il gol sembra aver ...