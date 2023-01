LIVE Olimpia Milano-Baskonia 10-10 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | Baron e compagni partono bene | poi rientrano gli spagnoli

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-13 Tripla del solito Thompson e primo vantaggio per gli12-10 Canestro di Hall 10-10 Canestro di Thompson di nuovo e pareggio per ildopo l’ottimo avvio di10-8 Canestro di Thompson e ritmi molto alti al Forum 10-6 Torna a segnaree lo fa di nuovo con8-6 Palla persa in attacco dall’e canestro di Howard 8-4 Canestro di Hommes 8-2 TRIPLA DI!!!! Ottimo avvio disia in attacco sia in difesa 5-2 TRIPLAAAA DI LUWAWU-CABARROT!! 2-2 Subito canestro per Kyle Hines 0-2 Primi punti percon Thompson 0-0 Partiti al Forum! 18.57 Tutto pronto per la palla a due! 18.55 Finito il riscaldamento al Forum ...